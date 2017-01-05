Украинцы не пострадали в результате взрыва в турецком Измире – МИД

Генеральное консульство Украины в Стамбуле сообщило, что граждан Украины нет среди пострадавших в результате взрыва в турецком городе Измир. Об этом говорится на странице консульства в Твиттере.

В результате взрыва, который был устроен 5 января у здания суда в Измире, третьем по величине городе Турции, погибли два человека – работник полиции и работник суда, – когда трое нападающих с гранатами и автоматами подъехали на машине со взрывчаткой к блокпосту у суда и взорвали свой автомобиль. Двоих нападавших позднее застрелила полиция, третий сбежал, и его еще ищут.

Также в результате взрыва были ранены, по разным данным, от 6 до 10 человек.

Губернатор провинции Измир, центром которой является одноименный город, Эрели Аййилдиз заявил, что, по предварительным признакам, за нападением стоит запрещенная и признанна террористической курдская вооруженная сепаратистская группировка «Рабочая партия Курдистана». По его словам, на такой вывод наводят способ нападения и установленные личности нападавших.

Ответственность за взрыв никто пока на себя не взял.