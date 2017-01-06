Из-за взрыва в Ираке погибли не меньше 14 человек

В результате двух отдельных взрывов в столице Ирака Багдаде погибли не менее 14 человек. Об этом 5 января сообщает Радіо Свобода.

В одном из случаев в восточной части Багдада взорвался автомобиль с взрывчаткой, оставленный возле рынка и мечети. В результате погибли не менее шести человек и были ранены еще 15. Ответственность взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», которая заявила, что это было нападение именно на шиитов – представителей этого течения ислама суннитские исламисты считают «вероотступниками».

Другой взрыв произошел у блокпоста в районе Баб-аль-Моазам в центральной части Багдада. Там погибли восемь человек. За это нападение ответственности никто на себя не взял.

В течение предыдущей недели в Багдаде была совершена целая серия взрывов, в результате которых погибли десятки людей. Ответственность за часть из них взяла группировка «Исламское государство».

В последние недели силовые структуры Ирака и союзные им местные полувоенные формирования при поддержке воздушных ударов коалиции под руководством США постепенно освобождают от боевиков «Исламского государства» город Мосул на севере Ирака, который стал для группировки «столицей» его деятельности в этой стране.