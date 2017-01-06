В аннексированном Крыму дают преференции приезжим из России и ущемляют права местного населения. Крымчане часто чувствуют себя «людьми второго сорта», поскольку именно они теряют работу при сокращении рабочих мест. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила крымский психолог Лариса Волошина.

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«Это мягкое выдавливание, потому что, во-первых, общество ломают, разрушают эти общие связи, самоидентификацию как сообщество. Во-вторых , когда эти связи будут разрушены, часть людей будет полностью подчинена идеологии, «лидеру» и «стране», то есть, она утратит здоровые черты взрослой личности. А другая часть, которая не сможет переступить, она просто уедет из Крыма. В принципе, мы сегодня с очевидностью можем сказать, что в Крыму Россия проводит политику уничтожения крымского сообщества», – сказала Волошина.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».