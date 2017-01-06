На пункте пропуска «Чонгар» задержали подозреваемого в грабеже

На контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом пограничники Бердянского отряда задержали гражданина Украины, который был объявлен в розыск за грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«С территории временно оккупированного Крыма к пункту контроля «Чонгар» в пешем порядке прибыл 46-летний гражданин Украины. При осуществлении проверочных мероприятий пограничники установили, что данный гражданин с начала 2016 года разыскивается Национальной полицией Украины за грабеж», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, пограничники задержали мужчину и в установленном порядке передали правоохранителям.

Пограничники Бердянского отряда 31 декабря 2016 года на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» выявили нарушение при попытке въезда Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска с территории аннексированного Крыма

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.