В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств

В Украине начала работать система упрощенной регистрации лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве заявили, что Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало соответствующее распоряжение, благодаря чему лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС, могут попадать на украинский рынок за 17 дней.

Это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых на сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 10 000, добавляют в Минздраве Украины.

Ранее процедура регистрации занимала 1-2 года. В ведомстве считают, что производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционной составляющей, пациенты, соответственно, были ограничены в выборе лекарств.

В мае 2016 года Верховная Рада приняла изменения в закон «О лекарственных средствах» относительно упрощения государственной регистрации лекарств. Согласно документу, срок для принятия решения о регистрации или отказе в регистрации лекарственного средства не должен превышать 10 рабочих дней вместо установленного действующим законодательством месячного срока.

В декабре 2016 года в аннексированной Керчи в больнице имени Пирогова и в городской больнице №1 в ходе проверки были выявлены просроченные лекарства, которые в последствии уничтожили.