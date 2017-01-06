Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Крыму и Севастополе

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в различных регионах России, а также в Крыму. Соответствующий документ размещен 4 января на сайте Кремля.

В частности, Путин назначил судьей Верховного Суда Крыма Елену Аверину. На 6-летний срок полномочий в районных судах в Крыму назначены Денис Изотенко – заместителем председателя Алуштинского городского суда, и Елена Данилова – заместителем председателя Кировского районного суда. У мировых судей в Крыму будет по четыре помощника. Кроме того, судьей Судакского городского суда назначен Михаил Иванов, а судьей Севастопольского городского суда – Евгений Балацкий.

Этим же указом Владимир Путин освободил от обязанностей представителя президента России в квалификационных коллегиях судей аннексированного Крыма Сергея Нештенко и назначил представителем президента России в квалификационной коллегии судей Севастополя Александра Антонцева.

Ранее сообщалось, что в Украине 5 января вступил в силу закон «О Высшем совете правосудия», принятый Верховной Радой 21 декабря 2016 года.

Высший совет правосудия Украины состоит из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей, по 2 назначают украинский президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав этого органа по должности. Решение совета может быть обжаловано только в Верховном суде.