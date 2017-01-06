В Минкульте Украины признали нарушение прав работников издательства «Кримська світлиця» – Щекун

В Министерстве культуры Украины признали нарушение прав журналистов госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство». Об этом Крым.Реалии рассказал гендиректор госпредприятия Андрей Щекун.

Он отметил, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 377, с мая 2016 года для предприятия должен был быть увеличен фонд оплаты труда, однако этого не произошло.

«Министерство, как я считаю, могло подать в октябре-ноябре изменения в бюджет Украины и внести предложения, получить из бюджета дополнительные средства. Но, к сожалению, эти изменения не были внесены, и мы получили сообщение о сокращении штата, тогда мы вышли на акцию», – заявил Щекун.

На сегодняшний день был проведен ряд встреч с представителями Министерства. В результате предприятие сформировало новое штатное расписание, новую структуру издательства, что включает обновленный фонд оплаты труда, сообщает руководитель издательства. Однако, процедура утверждения документов до сих пор не состоялась.

Тем не менее, в издательстве считают, что юридическая сторона вопроса решена.

«Мы не добились ответа, кто будет осуществлять перерасчет с мая по декабрь и откуда брать средства для дорасчета фонда оплаты труда журналистам издательства. Но мы условно договорились, что творческой части коллектива Минкульт Украины ищет средства, а я, как генеральный директор, буду искать средства для перерасчета всем другим сотрудниками – административный корпус, бухгалтерия, маркетинг», – отметил Щекун.

Он также добавил, что издательство готово взять на себя часть материальных обязательств, в то время как Министерство культуры Украины может выйти из состава учредителей предприятия.

22 декабря 2016 года под стенами Кабинета министров Украины активисты НМПУ организовали пикет с требованием спасти «Кримську світлицю» и ряд культурологических изданий, которые входят в государственное предприятие «Национальное газетно-журнальное издательство». Поводом для акции стали финансовые проблемы и рекомендация Минкультуры Украины сократить штат сотрудников изданий, которые подчинены издательству.

В последствии гендиректор госпредприятия заявил, что в Министерстве культуры Украины готовы предпринимать меры для решения проблемы, связанной с работой госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» и единственной крымской украиноязычной газетой «Кримська світлиця». ​

Крым.Реалии обратились в пресс-службу Министерства культуры Украины с просьбой разъяснить ситуацию. Позиция министерства будет опубликована после получения ответа на запрос.