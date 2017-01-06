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На газ, добываемый на Арабатской стрелке частным предприятием, наложен арест

Херсонская область, Генический район, крановый узел на Арабатской стрелке

Херсонская область, Генический район, крановый узел на Арабатской стрелке

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На природный газ частного акционерного общества «Пласт», которое эксплуатирует скважины на Арабатской стрелке в Херсонской области, наложен арест.

Об этом говорится в решении Апелляционного суда Киева от 22 декабря 2016 года, которым суд оставил без изменений соответствующее решение Соломенского районного суда Киева.

Согласно решению, внесенному в Единый государственный реестр судебных решений, находящийся в имуществе «Пласта» газ передан для дальнейшей реализации государственной компании «Укргаздобыча».

По сообщению ряда украинских СМИ, предприятие «Пласт» связывают с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.

По информации издания «Економічна правда», 19 октября 2016 года Главное управление Национальной полиции в Автономной республике Крым начало досудебное расследование по факту закачки в летний период газа, добываемого на Стрелковом месторождении в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ), что находится на территории аннексированного Крыма.

Оператором добычи газа на Стрелковом месторождении выступает ЧАО «Пласт», действующий на основании договора о совместной деятельности с государственным «Черноморнефтегаз».

Следователи Нацполиции считают, что подобные действия должностных лиц ЧАО «Пласт» в течение 2014-2016 годов нанесли государству ущерб в размере 170 млн гривен.

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