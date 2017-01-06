В Севастополе мужчина пытался сжечь российский флаг – СМИ

В центре Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, сообщает корреспондент РИА Новости 6 января с места событий.

По его словам, мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, в результате охранники вызвали наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением. Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей.

Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах Севастополя, с подобным агрессивным поведением за последние 2,5 года полицейские столкнулись впервые.

«Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя», – сказал собеседник агентства.‎

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».