Правозащитникам в Крыму оказывается очень мало помощи – Frontlinedefenders

В опубликованном ежегодном докладе организации «Frontlinedefenders» о ситуации с правозащитниками, работающими в условиях риска, отметили особенности их работы в аннексированном Крыму.

«Работа правозащитника в Крыму обусловлена очень серьезными трудностями, например, большие риски. Это означает, что он в любое время может стать объектом преследования для российских спецслужб. Работа связана также с большими эмоциональными нагрузками. Приходится общаться непосредственно с пострадавшими. Насмотревшись на все это, и сам долго не можешь прийти в себя, а работать надо, поддаваться эмоциям не имеешь права. Правозащитники в Крыму не имеют возможности работать в офисах, потому как могут возникнуть проблемы. А офис, понятно, нужен не для роскоши, а нужно где-то располагаться со своей оргтехникой, принимать граждан…», – прокомментировал Крым.Реалии положение правозащитников на полуострове координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

По его информации, у крымских правозащитников не только высокие риски, но и отсутствие ресурсной поддержки.

«Я признателен организации «Frontlinedefenders», что они отслеживают ситуацию и поднимают эти больные для крымских правозащитников темы», – сообщил Джеппаров.

О малом внимании к работе крымских правозащитников и дефиците ресурсов Абдурешит Джеппаров уже заявлял ранее.

Крымская контактная группа по правам человека работает на полуострове более двух лет. Крымскотатарские правозащитники объединились после резонансного похищения 27 сентября 2014 года в Белогорске сына и племянника активиста крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова. О судьбе молодых людей неизвестно до сих пор. Правозащитники – члены этой группы – отслеживают и изучают все случаи похищений, исчезновений крымских татар, арестов и задержаний крымскотатарских активистов, а с некоторых пор расширили сферу своей деятельности и занимаются также вопросами защиты политзаключенных Крыма.