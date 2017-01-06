Глава УГКЦ разделил рождественский вечер с переселенцами

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) разделил рождественский вечер с переселенцами, сообщает сайт УГКЦ.

«В Патриаршем соборе Воскресения Христова на общий Сочельник с блаженнейшим Святославом, главой УГКЦ, собрались семьи переселенцев из Донецкой и Луганской областей, а также из Крыма. Блаженнейший Святослав лично приветствовал каждого приглашенного и раздавал просфору. На ужине присутствовали более 120 человек, половина из них – дети», – говорится в сообщении.

По словам организаторов, подобная встреча происходит во второй раз по инициативе главы УГКЦ Святослава.