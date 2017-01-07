В Севастополе сообщили подробности инцидента с российским флагом

Российские правоохранители Севастополя выясняют обстоятельства инцидента 6 января, связанного с попыткой уничтожить российский флаг нетрезвым мужчиной. Как сообщает «КП – Крым», в полиции города не подтвердили версию о попытке сожжения символа соседнего государства.

«В дежурную часть поступило сообщение, что в районе Артиллерийской бухты неадекватно себя ведет мужчина. Он пытается выбросить в мусорный бак сувенирный флаг и выражается нецензурной бранью. Его действия пресекли граждане, находившиеся рядом. На место происшествия был направлен наряд полиции. Полицейские задержали мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен в отдел МВД по Ленинскому району. В настоящее время решается вопрос о привлечении правонарушителя к административной ответственности», – сообщили «КП – Крым» в пресс-службе МВД по Севастополю.

Подробнее о личности правонарушителя и его мотивах в севастопольской полиции не сообщили, пояснив, что пока идет проверка.

Ранее сообщалось, что в центре Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия.