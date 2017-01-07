Обама: Россия вмешивалась в избирательный процесс в США

После публикации доклада разведки США президент Барак Обама заявил в интервью АВС, что россияне вмешивались в американские выборы.

«Я думаю, правда заключается в том, что русские собирались вмешиваться и они вмешивались в избирательный процесс», – заявил президент Обама.

Кроме того, он высказал обеспокоенность комментариями республиканцев, которые последовали за публикацией доклада: похоже, что некоторые из них больше доверяют Путину, чем своим согражданам только потому, что эти сограждане являются демократами.

«Так не может быть. Мы должны помнить, что мы – команда. Владимир Путин – не наша команда», – добавил Обама.

Дональда Трампа ознакомили с полным текстом доклада спецслужб о кибервмешательствах России в политику США 6 января, а действующему президенту Бараку Обаме сообщили о его содержании на день ранее.



Трамп после встречи с представителями спецслужб заявил, что это вмешательство «абсолютно не повлияло» на результат выборов.

В четверг вечером вице-президент США Джозеф Байден призвал Дональда Трампа «повзрослеть» и раскритиковал его публичный спор с разведывательным сообществом. Байден добавил, что «абсолютно бессмысленно» для президента не доверять спецслужбам или не прислушиваться к ним.

29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России в президентских выборах в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.

