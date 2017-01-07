Трамп намерен «жестко» бороться с кибератаками на посту президента

Избранный президент Дональд Трамп пообещал прибегнуть к «агрессивным действиям» с первых дней пребывания в должности по борьбе с кибератак и защиты американского народа от таких вмешательств. Об заявил в пятницу избранный вице-президент Майк Пенс, сообщает Радіо Свобода.



Сам Трамп, выслушав ранее в пятницу отчет спецслужб о кибермешательствах России в избирательный процесс в США, заявил, что планирует назначить рабочую группу, которая в течение 90 дней с момента его инаугурации 20 января должен представить план по борьбе с кибератак, чтобы остановить их. По его словам, методы, инструменты и тактика этой борьбы не будут предметом публичной дискуссии, которая пошла бы на пользу «тем, кто хочет нам навредить». Он добавил, что на других уровнях управления, бизнеса или общественной деятельности должны принять собственные шагои, чтобы усилить защиту от кибервмешательств.

Но Трамп не сказал, соглашается ли с материалами доклада о российском кибервмешательстве. Он лишь заявил, что встреча и разговор с руководителями разведывательных служб были конструктивными.



6 января в США рассекретили часть доклада спецслужб о кибервмешательстве России в избирательный процесс США. В частности, влияние на выборы приказал осуществить президент России Владимир Путин.

По оценке разведки, Путин и власти России хотели увеличить шансы на победу Дональда Трампа, которому они отдавали четкое преимущество, дискредитируя его соперницу Хиллари Клинтон. Целью России было подорвать общественное доверие в американский избирательный процесс, очернить Клинтон и повредить ее шансам на избрание и на президентство, говорится в докладе, обнародованном Управлением директора национальной разведки США.

Трамп после встречи с представителями спецслужб, которые сообщили ему о деталях кибервмешательства России в избирательный процесс заявил, что это вмешательств «абсолютно не повлияло» на результат выборов. Главным подтверждением этого он назвал то, что не было никакого вмешательства непосредственно в работу машин для голосования.

В четверг вечером вице-президент США Джозеф Байден призвал Дональда Трампа «повзрослеть» и раскритиковал его публичный спор с разведывательным сообществом. Байден добавил, что «абсолютно бессмысленно» для президента не доверять спецслужбам или не прислушиваться к ним.

29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России в президентских выборах в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.