Крымская художница Ксения Симонова нарисовала снегом чудо в Евпатории (видео)

Мастер песочной анимации, крымчанка Ксения Симонова создала несколько новых композиций с помощью снежной графики. Рождественский «снежный фильм» художницы обнародован на ее сайте.



«Фильм «Рождество» – это комбинация рисования снегом и реальных съемок на заснеженном берегу Черного моря в Евпатории. Это история о встрече с Чудом», – говорится в сообщении.

По словам Ксении Симоновой, в своем фильме она старалась максимально показать снег и море. «Фильм полон снега. Мне это нравится. Мы с сыновьями так любим снег, а его нет почти у нас. И я подумала, что было бы неплохо, если бы в рождественском фильме меня окружали два бесконечно любимых компонента – снег и море. Как минимум один зритель был бы этому рад – мой сын Дима (Фима еще маленький). И мне очень хочется, чтобы эта маленькая работа порадовала и вас», – отмечает художница.

Нынешняя работа – не первый опыт Симоновой в использовании снега для своих картин. Техника снежной графики была ею разработана в конце 2012 года.