В Севастополе под дождем и ветром молились за российских властей

В Севастополе 7 января состоялся крестный ход и молебен по случаю Рождества Христова.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, участники прошли почти километр от улицы Большая Морская до площади Нахимова. Крестный ход был немногочисленным и двигался быстрее обычного из-за холодного ветра и дождя.

На площади Нахимова священники севастопольских храмов Украинской православной церкви Московского патриархата провели молебен в честь праздника, попросив благоденствия, мира и сохранения властей и воинства России. Об установлении мира в Украине в этот раз не молились.

В этом году в мероприятии участвовало заметно меньшее количество казаков. Также не было представителей казачьих организаций из других регионов.

После молебна представители духовенства быстро покинули площадь. А оставшиеся его участники слушали рождественские колядки в исполнении церковного хора.