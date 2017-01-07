Умеров рассказал, как обнаружил себя в российском списке террористов

Стали известны подробности обнаружения фамилии заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в списке террористов Росфинмониторинга. Об этом в комментарии «Громадському ТБ» 4 января рассказал сам Ильми Умеров, которого прокуратура аннексированного Крыма обвиняет в посягательстве на территориальную целостность России.

«О том, что я нахожусь в этом списке, я узнал совершенно случайно. Видимо, эти списки существуют достаточно давно, я не знаю даты, когда их составляли. Под Новый год я решил избавиться от долгов и заплатить штраф, присужденный судом оккупационной власти за участие в заседании Меджлиса 22 сентября 2016 года», – сообщил Умеров.

Однако небольшой штраф за административное правонарушение в отделении РНКБ Симферополя не смогли оплатить по его просьбе ни адвокат, ни его помощник. Не удалось оплатить штраф в Бахчисарайском отделении банка и его дочери Айше. Когда Ильми Умеров приехал в отделение банка, то банковские сотрудники, посовещавшись со своим начальством, объяснили ему, что компьютер не пропускает платеж от его имени, так как он «числится в каком-то списке экстремистов».

Вернувшись домой, замглавы Меджлиса нашел в Интернете список Росфинмониторинга, состоящий из примерно 7000 человек и в котором он под номером 5826 значится как действующий террорист и экстремист.

Факт своего включения в данный список Ильми Умеров расценивает как гонения за открытое выражение своего мнения и несогласие с «референдумом», проведенным в марте 2014 года в Крыму.

Кроме того, по мнению Ильми Умерова, его включение в список экстремистов является «давлением на крымскотатарский народ, который в подавляющем большинстве не приемлет, не признает юрисдикцию Российской Федерации в Крыму. Это очередное звено в очередной цепи мероприятий, направленных на всеобщее устрашение».

Зампредсед Меджлиса намерен оспорить в суде внесение своей фамилии в список экстремистов Росфинмониторинга.

Уголовное дело по статье об экстремизме в отношении Ильми Умерова было возбуждено ФСБ 12 мая 2016 года. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы зампреда Меджлиса вызвало сильный общественный и международный резонанс.