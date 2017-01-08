Минобороны Франции опасается кибератак

Французское военное ведомство намерено усилит защиту от кибератак. Об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан в интервью французским СМИ, сообщает Reuters.

По его словам, Франция не менее уязвима для кибератак со стороны иностранных государств, чем Соединенные Штаты.

Ле Дриан отметил, что есть реальная опасность кибератак на объекты французской гражданской инфраструктуры, а также против французской демократии и средств массовой информации.

6 января в США рассекретили часть доклада спецслужб о кибервмешательстве России в избирательный процесс США. В частности, влияние на выборы приказал осуществить президент России Владимир Путин.

По оценке разведки, Путин и власти России хотели увеличить шансы на победу Дональда Трампа, которому они отдавали четкое преимущество, дискредитируя его соперницу Хиллари Клинтон. Целью России было подорвать общественное доверие в американский избирательный процесс, очернить Клинтон и повредить ее шансам на избрание и на президентство, говорится в докладе, обнародованном Управлением директора национальной разведки США.

Трамп после встречи с представителями спецслужб, которые сообщили ему о деталях кибервмешательства России в избирательный процесс заявил, что это вмешательств «абсолютно не повлияло» на результат выборов. Главным подтверждением этого он назвал то, что не было никакого вмешательства непосредственно в работу машин для голосования.



