В Китае намерены создать экологическую полицию для борьбы со смогом

В столице Китая Пекине для борьбы со смогом намерены создать экологическую полицию, сообщает сайт британского телеканала Sky News. Новое подразделение будет выявлять источники загрязнения воздуха, среди которых – промышленность, несанкционированные поджоги мусора и дорожнаю пыль.



По словам мэра города Цай Ци, в Пекине на 30 процентов сократят использование угля для производства энергии. В сельской местности также будут искать альтернативный, менее токсичный метод энергоснабжения.

На прошлой неделе Метеорологический центр Пекина сообщил жителям города о повышенным уровень опасности от смога. Китай уже третий год борется с загрязнением окружающей среды, вызванным интенсивным развитием промышленности.