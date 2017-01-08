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Новости

В Китае намерены создать экологическую полицию для борьбы со смогом

Архивное фото, смог в Пекине

Архивное фото, смог в Пекине

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В столице Китая Пекине для борьбы со смогом намерены создать экологическую полицию, сообщает сайт британского телеканала Sky News. Новое подразделение будет выявлять источники загрязнения воздуха, среди которых – промышленность, несанкционированные поджоги мусора и дорожнаю пыль.

По словам мэра города Цай Ци, в Пекине на 30 процентов сократят использование угля для производства энергии. В сельской местности также будут искать альтернативный, менее токсичный метод энергоснабжения.

На прошлой неделе Метеорологический центр Пекина сообщил жителям города о повышенным уровень опасности от смога. Китай уже третий год борется с загрязнением окружающей среды, вызванным интенсивным развитием промышленности.

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