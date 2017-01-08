В Керчи на отремонтированной дороге регулярно скапливается вода – СМИ

В Керчи на отремонтированном участке дороги регулярно скапливается вода. Об этом жители города сообщили «Новости Крыма».

По сообщению очевидцев, по улице Генерала Петрова в Керчи образовалось настоящее «озеро». По мнению местных жителей, вода стала скапливаться из-за некачественного геодезического обследования ремонтируемого участка.

Сообщается, что ремонт дороги в этом месте выполняла фирма «КрымМагистральСтрой».

«Объезжая лужу, водители подвергают себя и других участников движения опасности. Страшно представить, что будет в этом месте дороги, когда лужа превратится в ледовый каток, ведь в Крым вернулись морозы и снегопады», – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что дорожные строители намерены возобновить ремонт крымских дорог сразу после улучшения погодных условий. Уточняется, что ремонт полотна будет проводиться на дорогах по всему Крыму.

Накануне подконтрольные Кремлю власти полуострова сообщили, что в ухудшении качества дорожного полотна на полуострове виновата погода и температура воздуха.