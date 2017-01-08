Керченская переправа работает по фактической погоде – «Морская дирекция»

Керченская паромная переправа, которая накануне вечером была остановлена из-за сильного тумана, работает по фактической погоде. Об этом говорится в сообщении ООО «Морская дирекция».

«В настоящий момент на линии «Кавказ – Крым» работают паромы «Крым», «Елена», «Гликофилоуса III» и «Олимпиада». На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействован паром «Майор Чапичев», – говорится в сообщении.

По данным диспетчерской службы, 7 января переправа работала в условиях действующего штормового предупреждения и дважды приостанавливала движение паромов в связи с ухудшением погодных условий.

Ранее сообщалось, что автобусное сообщение из Севастополя в населенные пункты Большой Ялты восстановлено, однако интервалы между рейсами сокращены в два раза.

Накануне 7 января с обеда Севастополь прекратил автобусное сообщение с населенными пунктами в ялтинском направлении из-за обледенелых дорог.