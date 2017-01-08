В Крыму обещают запустить троллейбусы с терминалами для безналичной оплаты – Минтранс

В аннексированном Крыму утверждают, что с февраля 2017 года на 10 троллейбусах маршрута №21 «Железнодорожный вокзал – Перевальное» (Симферополь – Симферопольский район) для продажи билетов будут использовать мобильные терминалы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подконтрольного Кремлю Министерства транспорта Крыма.

«Для удобства пассажиров и сотрудников транспортного предприятия на данном маршруте будет внедряться автоматизированная система, позволяющая напечатать билет в салоне. Для этого кондуктор или водитель, используя мобильный терминал, выберет остановки входа и выхода, тип проездного (полный билет, льготный проездной, оплата багажа), примет оплату и выдаст распечатанный билет пассажиру», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве обещают к лету оснастить новой системой и другие маршруты ГУП РК «Крымтроллейбус».

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в троллейбусах Симферополя подорожала на 20% – с 10 до 12 рублей.