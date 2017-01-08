В Крыму власти России хотят развернуть полк ВДВ

В 2017 году на территории аннексированного Крыма будет развернут десантно-штурмовой батальон, на базе которого в последующем будет сформирован 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом корреспонденту «Новости Крыма» сообщил председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов.

«Приняты политические решения по укреплению обороноспособности Крыма. Это формирование общевойскового корпуса, который по существу во многом обеспечит полную устойчивость сухопутной составляющей. Принято решение, что в 2017 году будет развернут десантно-штурмовой батальон, на базе которого в последующем будет развернут 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии с местом постоянной дислокации в Крыму», – отметил Шаманов.

По его словам, значительную лепту в укрепление обороноспособности полуострова вносит обновление материально-технической базы Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что первый батальон 97-го полка 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ России будет развернут в крымском городе Джанкой в 2017 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».