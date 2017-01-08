Трамп признал, что Россия вела кибер-атаки против демократов – помощник

Избранный президент США Дональд Трамп согласен с заключением разведывательного сообщества США о том, что Россия занималась кибератаками, направленными на срыв президентских выборов, и может принять меры в ответ. Об этом заявил в воскресенье Рейнс Прибус, начальник его аппарата.

По словам Прибуса, Трамп понимает, что Москва стояла за вторжениями в компьютеры демократов.

«Он принимает тот факт, что это исходило из России, так что это не проблема», – заявил Прибус в интервью «Fox News Sunday».

Комментарии Прибуса означают значительный сдвиг в позиции Трампа. Он неоднократно отклонял обвинения в том, что русские пытались помочь ему, утверждая, что эти обвинения являются продуктом измышлений его политических противников, пытающихся подорвать его победу.

Это первое признание старшего члена команды Трампа о том, что Москва была вовлечена в хакерские атаки и последующее раскрытие электронных писем деятелей Демократической партии США во время президентских выборов 2016 года.

Ранее влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что избранный президент Дональд Трамп должен защитить демократию в Соединенных Штатах и во всем мире, наказывая Россию за попытки вмешиваться в американские президентские выборы, как утверждают американские спецслужбы.

«Он скоро станет защитником свободного мира», – сказал сенатор Линдси Грэм, частый критик Трампа, в своем выступлении, переданном в воскресенье на канале NBC «Встреча с прессой».

«Все, о чем я прошу его, это признать, что Россия вмешалась, и дать отпор. В следующий раз это может быть Иран. Это может быть Китай», – отметил сенатор.