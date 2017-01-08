Две крымские татарки попали в перечень успешных женщин Украины в 2016 году

Две украинки крымскотатарского происхождения были признаны успешными женщинами в Украине в 2016 году по версии одноименного издания, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Так, в книгу «Успешная женщина» вошли жизненные истории певицы, композитора, народной артистки Украины Джамалы и члена Меджлиса крымскотатарского народа, замглавы Генической районной госадминистрации Гульнары Бекировой.

«Информационно–издательский проект «Успешная женщина» основан с целью отображения высокого социального статуса успешных, деловых и целеустремленных женщин в жизни страны», – значится в аннотации к книге.

Также в описании проекта отмечается, что его цель – это «отображение социального статуса успешных, деловых и целеустремленных женщин в жизни страны, что способствует формированию устойчивой положительной репутации, имиджа и инвестиционной привлекательности независимой Украины. Книга дарит нам возможность почтить отдельных личностей и целые коллективы женщин профессионалов, которые ежедневным трудом вносят большой вклад в социально–экономическое развитие государства, достигли признания не только на родине, но и за рубежом. Они гордость страны и общества».

В партнерах издания указываются, в частности, областные, районные советы депутатов и администрации, Союз женщин Украины.

Украинская певица Джамала выиграла конкурс Евровидение 2016, который проходил в Стокгольме.