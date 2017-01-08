В Крыму в два раза больше начали пользоваться мобильным интернетом – Минсвязи

В аннексированном Крыму интернет-трафик в 2016 году увеличился, по сравнению с 2015 годом, почти в два раза. Об этом сообщается на сайте подконтрольного Кремлю Министерства связи и массовых коммуникаций России.

«В 2016 году наблюдается почти двукратный рост интернет-трафика в Крыму в сравнении с 2015 годом. Всего же пользователи услуг сотовой связи Крыма в 2016 году потребили свыше 200 Тбайт трафика», – говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается рост потребления услуг голосовой связи на 15%. В прошлом году объем голосового трафика составил 2,2 млрд минут в месяц, сообщает ведомство.

26 сентября член рабочей группы при администрации президента России Наталья Касперская официально подтвердила намерение ФСБ России расшифровывать трафик интернет-пользователей в соответствии с принятым российской Госдумой «пакетом Яровой». Вместе с министерствами связи и промышленности ФСБ разрабатывает систему, которая бы отслеживала всех российских интернет-пользователей. Нововведение позволит правоохранительным органам дешифровать данные по ключевым запросам, например, по словам «бомба», «взрывное устройство» или «терроризм».

Этим летом президент России подписал пакет так называемых «антитеррористических поправок», главными авторами которых выступают депутат Ирина Яровая и член Совета Федерации Виктор Озеров. Основной пункт документа касается хранения операторами связи информации и доступа спецслужб к любым интернет сведениям.

Ранее эксперты оценили потери операторов связи из-за принятия закона Яровой в 156 миллиардов долларов без учета расшифровки интернет-данных.