Радио Крым.Реалии: Патриарх Кирилл и Украинская церковь в Крыму

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о встрече Рождества в Крыму и о том, какой была церковная служба для украинцев полуострова, которые после аннексии Крыма столкнулись с частичным закрытием храмов Украинской православной церкви Киевского патриархата. В то же время московский патриарх Кирилл заявляет о недопустимости признания независимости Украинской церкви от Московского патриархата. Что это значит для церкви на оккупированных территориях?

Все это ведущий Александр Голубов обсуждает с черниговским и нежинским архиепископом, спикером Киевской патриархии Евстратием Зорей и религиоведом Виталием Хромцом.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.