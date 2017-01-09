В Севастополе состоялась «губернаторская новогодняя елка»

В Севастополе, в Культурно-информационном центре состоялась губернаторская новогодняя елка для одаренных детей. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

С праздниками детей поздравил подконтрольный России заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов.

«На праздник были приглашены более 1000 детей и подростков из всех муниципальных образований города: дети из малообеспеченных и многодетных семей, отличники учебы, победители и призеры олимпиад, соревнований, лауреаты фестивалей и конкурсов различного уровня», – говорится в сообщении.

По информации правительства, в программе были представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями, премьерный новогодний спектакль «Спящая красавица», рюкзачки со сладостями, а также салют.

До этого сообщалось, что 9 и 10 января в Ливадийском дворцово-парковом музее-заповеднике пройдет «Царская елка».

В музее напомнили, что при жизни российского императора Николая ІІ рождественская елка в Ливадии была установлена и празднично наряжена в 1900 году. Начиная с 2008 года, благодаря приходу Крестовоздвиженского храма и администрации музея, программа «Царская елка» в Ливадийском дворце проходит ежегодно.