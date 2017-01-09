В Крыму вступил в силу запрет на продажу алкоголя в ларьках и киосках – Минпром

С 1 января 2017 года в аннексированном Крыму в силу вступает запрет на розничную продажу алкогольной продукции, а также на продажу алкоголя в некоторых торговых точках. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю Министерство промышленной политики Крыма.

«В отношении организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в республике Крым или городе федерального значения Севастополе, применяются ограничения в части запрета розничной продажи алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, а также в части необходимости наличия стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, срок которой составляет один год и более», – говорится в сообщении.

По информации министерства, невыполнение в установленный срок обязательств по данному запрету является основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор России ввел запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, который будет действовать в течение 30 дней на всей территории страны. С 26 декабря запрет вступил в силу.