Следком проводит проверку по факту самосожжения жителя Бахчисарая

В аннексированном Крыму следственные органы проводят проверку по факту самосожжения жителя Бахчисарая, совершенного в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России Крыму.

«Днем 8 января 50-летний житель Бахчисарая после конфликта со своей женой в присутствии родственников облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, которую принес с собой. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от полученных ожогов», – говорится в сообщении.

4 сентября в Ялте от многочисленных ожогов скончался 75-летний предприниматель Александр Стрекалин. Ранее, 2 сентября, он совершил самосожжение в знак протеста против сноса кафе «Хоттабыч» на Приморском пляже, которым владела его семья.