В Севастополе служба ВМФ получила два новых тренажерных комплекса – Минобороны России

Российская служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ получила четыре новых тренажерных комплекса для водолазов и военных спасателей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В Военно-Морском Флоте завершены работы по установке, монтажу и вводу в эксплуатацию четырех тренажерных комплексов КСТ. Комплексы доставлены и смонтированы в пунктах базирования флотов – Севастополе, Северодвинске и Каспийске», – говорится в сообщении.

По информации, каждый тренажерный комплекс имеет три рабочих места. Они предназначены для обучения и тренировки водолазов правильным приемам дыхания в нормальных условиях, повышения уровня специальной подготовки водолазного состава, практического формирования, совершенствования и контроля профессиональных умений и навыков личного состава при действиях в различных видах водолазных снаряжений.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».