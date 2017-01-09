Севастопольские дороги из-за обледенения будут посыпать смесью с большим количеством соли – Титов

С 9 января дороги в Севастополе будут посыпать смесью с большим содержанием соли. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

«Проблема в том, что ледяной дождь, который был позавчера, создал достаточно устойчивое ледяное покрытие. Для его ликвидации сейчас подъезжают машины из Сак с солью. С 11 часов будет готова другая более ядовитая для этой толстой корки смесь. Если сейчас в смеси соли 10%, то будет 50%. С 11 часов начнется обработка дорог. Я думаю, что к концу дня она закончится», – отметил Титов.

По сообщению, планируется заготовить 200 тонн новой смеси. В работах по посыпке и очистке дорог города задействовано 13 единиц техники.

Как утверждает Титов, за последние сутки в Севастополе от снега очищено 750 из 976 км дорог, 450 км – обработано смесью.

Накануне сообщалось, что из-за гололеда в Севастополе перекрыли несколько улиц города.

Кроме этого, из-за обледенения дорог утром 8 января в некоторых магазинах наблюдались сбои с подвозом продуктов.