Историк Гайворонский на основе своей книги провел параллели между прошлым и настоящим Крыма

Крымский историк Олекса Гайворонский, автор двухтомника «Повелители двух материков», рассказал после презентации о параллелях, которые он провел на основе своей книги.

«Когда я готовил тома третьего издания к печати, то несколько раз перечитал их, выверяя текст. Перечтя их финальные абзацы, в которых когда-то пытался подытожить целые десятилетия исторического опыта, я надолго задумался. Первый том заканчивается мыслью о том, что правители приходят и уходят, а народ – остается. А второй том завершается фразой о том, что главною силой является даже не отвага и решительность, а, в первую очередь, единство. Честное слово, в 2007 году я и представить не мог, какое звучание приобретут эти слова через 10 лет», – рассказал Гайворонский.

По его словам, книга написала не по правилам объективизма, а с ракурса так называемого «крымоцентризма».

«Я горжусь, что мне удалось сформировать такое видение для себя, взглянуть на прошлое края и на мир вокруг с этой перспективы и донести это до аудитории. Более того: способность видеть события с такого ракурса становится просто спасительной именно сейчас, когда оба материка на глазах превращаются в вязкую трясину, и только Крым остается той твердью, на которой все еще можно устоять», – отметил автор.

Ранее сообщалось, что в Крыму переиздана книга историка, писателя и телеведущего Олексы Гайворонского «Повелители двух материков».

Как отметил Олекса Гайворонский, в своей книге он предлагает читателям «совершить путешествие по просторам двух материков, на стыке которых некогда стояла держава Гераев». В книге «Повелители двух материков» описываются события времен образования и становления Крымского ханства и представлены образы правителей полуострова.

Книга «Повелители двух материков» была издана в 2010 году.