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Крымская художница Ксения Симонова нарисовала рождественский мультфильм

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Мастер песочной анимации, крымчанка Ксения Симонова нарисовала рождественский мультфильм жидким цветным песком. Об этом сообщается на сайте художницы.

По информации, работа была создана как анимированный короткометражный фильм. Идея и сюжет были навеяны стихами Афанасия Фета, положенными на музыку группой «Аквариум».

«Стало доброй традицией дарить зрителям маленькие истории к Рождеству. «Чудо Рождества» – тоже подарок. Редко бывает так, что вначале я слышу песню, а потом она становится основой сюжета, так почти не бывает. На создание этой работы меня вдохновила песня Бориса Гребенщикова на стихи Афанасия Фета «Рождественская Ночь». Единственная цели и задача этого фильма – дарить радость. Потому что Рождество для меня самый любимый, самый детский и бесконечно радостный праздник», – рассказала Симонова.

Сообщается, что 20 января в Симферополе откроется персональная выставка Ксении Симоновой.

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