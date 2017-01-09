Крымская художница Ксения Симонова нарисовала рождественский мультфильм

Мастер песочной анимации, крымчанка Ксения Симонова нарисовала рождественский мультфильм жидким цветным песком. Об этом сообщается на сайте художницы.

По информации, работа была создана как анимированный короткометражный фильм. Идея и сюжет были навеяны стихами Афанасия Фета, положенными на музыку группой «Аквариум».

«Стало доброй традицией дарить зрителям маленькие истории к Рождеству. «Чудо Рождества» – тоже подарок. Редко бывает так, что вначале я слышу песню, а потом она становится основой сюжета, так почти не бывает. На создание этой работы меня вдохновила песня Бориса Гребенщикова на стихи Афанасия Фета «Рождественская Ночь». Единственная цели и задача этого фильма – дарить радость. Потому что Рождество для меня самый любимый, самый детский и бесконечно радостный праздник», – рассказала Симонова.

Сообщается, что 20 января в Симферополе откроется персональная выставка Ксении Симоновой.