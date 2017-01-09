Украинскую церковь в Крыму считают агентом влияния – религиовед

Церковь в России используют как продолжение имперской политики, поэтому для Московской патриархии очень важно удержать УПЦ в орбите своего влияния, особенно в Крыму. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал религиовед Виталий Хромец.

«РПЦ рассматривает УПЦ как агент не церковного, а именно государственного влияния на украинскую ситуацию. Понятно, что часто риторика Патриарха (Кирилла – КР) является не церковной, а отражает общую концепцию, общую конструкцию тех суждений об Украине, которые мы слышим от российских властей», – сказал Хромец.

Другой собеседник программы – черниговский и нежинский архиепископ, спикер Киевской патриархии Евстратий Зоря сообщил, что Украинская Православная Церковь в Крыму объединяет и поддерживает украинскую общину полуострова, несмотря на давление со стороны представителей местных властей.

«Наша церковь (УПЦ КП – КР) стала не только религиозным центром, но и центром украинским, особенно после того, как возможность легального существования каких-то независимых украинских организаций в Крыму сейчас, к сожалению, просто исключена», – сказал он.

После аннексии в Крыму подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и даже провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».