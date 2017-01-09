В Крыму активисты создали группу по спасению жизни и восстановлению прав Недима Халилова

Проживающий в Крыму ветеран Крымскотатарского национального движения Зевид Газиев распространил в Фейсбуке сообщение о создании группы, целью которой является спасение жизни и восстановление прав крымского активиста Недима Халилова.

В обращении под названием «Приглашение в группу «Медицинский эксперимент – Medical experiment» Газиев призвал присоединяющихся к ней участников переводить информацию о Халилове на основные язык, знакомить с ней мировую общественность, принять на себя функции координаторов и от имени группы производить необходимые действия.

В обращении сообщается, что Недим Халилов, имеющий статус лица без гражданства, был осужден Железнодорожным районным судом Симферополя за отказ принять гражданство России. Согласно решению суда, он был насильственно перемещен в учреждение для временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Краснодарского края с целью дальнейшего выдворения его за пределы РФ.

«Халилов Н.А. живет в Крыму с 1986 года и не является гражданином ни одного из существующих государств в мире, – выдворять его некуда. Своим постановлением, – «выдворить за пределы РФ» суд, по умолчанию (без всякой мотивировки) лишил Халилова всего имущества, разлучил с тремя дочерями, которые еще учатся, оставил их без кормильца, никак не определив их дальнейшую судьбу», – говорится в обращении.

В качестве протеста лишенный возможности проживать на родине, в Крыму, Халилов 21 ноября 2016 года объявил голодовку.

5 января 2017 года в связи с критическим истощением вследствие 45-дневного отказа от пищи Халилов принял решение прекратить голодовку.