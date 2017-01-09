За сутки в горах Крыма заблудились пятеро туристов – МЧС

В Крыму за прошедшие сутки спасатели оказали помощь пятерым заблудившимся туристам в горно-лесной местности полуострова. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС по Крыму.

По информации пресс-службы, в воскресенье в 16.44 в МЧС поступило сообщение о двух туристах, заблудившихся на нижнем плато Чатыр-Дага. Из-за тумана они не смогли самостоятельно найти обратную дорогу. Туристов нашли под верхним плато яйлы Чатыр-Даг в районе высоты 1137 метров.

Как сообщает МЧС, помощь крымских спасателей понадобилась также группе из трех человек в районе хребта Кизил-Коба. С наступлением темноты при сильном снегопаде туристы не могли самостоятельно спуститься. Помощь им была оказана в течение часа.

В субботу, 7 января, сообщалось, что в Крыму действие штормового предупреждения продлено на воскресенье – прогнозировали снегопад, гололед, метель и штормовой ветер.