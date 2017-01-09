В Киевской патриархии считают, что в разделении Украинской церкви виновата Россия

Москва будет сопротивляться объединению украинских церквей и получению ими независимости, поскольку именно Россия много сделала для разделения православной церкви в Украине. Об этом в утреннем эфире Радио Крым. Реалии сообщил черниговский и нежинский архиепископ, спикер Киевской патриархии Евстратий Зоря.

«Разделение православной церкви в Украине – это плод деятельности, в том числе и лично Кирилла, и тех политиков российской государственной власти, которые его поддерживают, и их беззаконного и вредного вмешательства в церковную ситуацию в Украине, в ущерб Украине», – сказал он.

В мае 2016 года состоялся архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), который принял заявление «О некоторых вопросах канонического положения Киевского патриархата и пути преодоления церковного разделения».

Документ предлагает конкретные шаги по решению украинского вопроса в православии, а также утверждает возможность отказа УПЦ КП на «признание своего достоинства патриархата».

Верховная рада Украины обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом созвать всеукраинский объединительный собор для обсуждения возможности объединения украинского православия под омофором Константинопольской церкви. В обращении украинские депутаты предлагают патриарху пересмотреть томос 1686 года, согласно которому Киевская митрополия переходила из константинопольской в московскую юрисдикцию.