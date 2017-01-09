Нападение смертника в Египте: число погибших полицейских возросло до 8

По меньшей мере восемь полицейских погибли в результате нападения смертника, который на автомобиле въехал в контрольно-пропускной пункт на севере Синайского полуострова в Египте. Во время нападения, произошедшего 9 января, ранены еще как минимум 13 человек.

Сначала сообщали о пяти погибших и 10 раненых.

По сообщениям, нападающий на мусоровозе, начиненном взрывчаткой, въехал в полицейский пропускной пункт в городе Эль-Ариш. Мощный взрыв разрушил три этажа здания.

После взрыва боевики атаковали пропускной пункт, используя в том числе гранатометы.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял, ранее местная ветвь экстремистской группировки «Исламское государство» осуществляла похожие нападения на силы безопасности на Синае и в других частях Египта.

В ноябре экстремистская группировка взяла на себя ответственность за нападение на контрольно-пропускной пункт сил безопасности на Синае, в результате которого погибли 15 египетских солдат.