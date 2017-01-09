Сотрудники крымской полиции изъяли более 100 тонн сырья для изготовления суррогатного алкоголя – МВД

Сотрудники крымской полиции изъяли более 100 тонн сырья для изготовления суррогатного алкоголя в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю МВД по Крыму.

«Сотрудниками полиции проведено 18 обысков в местах хранения и сбыта продукции в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Со складов изъято 76 740 литров медицинского антисептического спиртосодержащего раствора, 24 520 литров этилового спирта, несколько сотен канистр с запахом спирта без этикеток и опознавательных знаков, 55 тысяч флаконов спиртосодержащей жидкости «Вита-Септ», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что общее количество изъятой спиртосодержащей жидкости составляет более 107 тонн на общую сумму более 15 млн рублей.

Как сообщается, обыски проводились на складах, которые выявили в рамках расследования возбужденного уголовного дела.

30-дневный запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции вступил в силу 26 декабря после того, как в российском Иркутске от отравления косметическим средством «Боярышник» погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.