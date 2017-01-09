В Евпатории из ледяной ловушки спасли лебедей (ВИДЕО)

В Крыму на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией лебеди оказались в ледяной ловушке. Волонтеры евпаторийского фонда помощи бездомным животным освободили птиц вместе со спасателями российского МЧС полуострова. Об этом сообщил житель Евпатории Алексей Кандрашин в Фейсбуке.

«Сегодня (8 января – КР), примерно в 14.30, наши волонтеры, Надежда и Вячеслав, подъехали на Сасык-Сиваш, покормить лебедей. Подъехав, ребята увидели, что вода у берега полностью забита ледяной кашей, в которой уже с очень большим трудом двигаются лебеди. Два лебедя уже замерзли, их окоченевшие трупы были там же», – написал Кандрашин.

Волонеры «начали звонить по всем инстанциям: горадминистрация, МЧС».

«Был ответ, что спасение пернатых не входит в обязанности спасателей. И только после просьбы помочь чисто по человечески, пошли навстречу.

Были привлечены и водолазы, чтобы вывести стаю с снежной жижи на чистую воду. Еще два лебедя обессилели настолько, что выбраться уже не смогли. Их отловили и передали волонтерам для отогрева в тепле. Сейчас они на временной передержке», – сообщил подробности спасения птиц евпаториец.

Видео пользователя Алекс К.

Ранее сообщалось, что в Севастополь на зимовку прилетели белые лебеди и черные утки-нырки. Птицы были замечены в местах своих традиционных зимовок – бухте Омега и в бухте с северной стороны города, где причаливают пассажирские катера.