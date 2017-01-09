Радио Крым.Реалии. Признать нельзя бороться. Нужен ли Украине компромисс по Крыму?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о возможности признания российской юрисдикции в Крыму ради развития украинского государства. Что предлагает Виктор Пинчук украинцам в своей статье в The Wall Street Journal, возможен ли компромисс по территориальной целостности страны, и перейдут ли эти предложения из плоскости дискуссии в плоскость реальной политики? На эти вопросы ответят аналитик Института мировой политики Николай Белесков и председатель правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук. Ведущий: Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.