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Новости

В Крыму заявляют, что возвели за новогодние праздники еще две опоры Керченского моста

Строительство Керченского моста, декабрь 2016 года

Строительство Керченского моста, декабрь 2016 года

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Количество готовых опор транспортного перехода через Керченский пролив с начала года увеличилось на две и достигло 216 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань».

«За новогодние праздники строители возвели две опоры транспортного перехода. Всего готово 216 опор и погружено почти 3,6 тысяч свай трех типов», – сообщили в пресс-службе.

В ФКУ «Упрдор «Тамань» добавили, что между опорами 12-16 и 167-175 автодорожной части транспортного перехода продолжаются работы по бетонированию плиты проезжей части. На этих участках залито уже почти две тысячи кубометров бетона.

Всего для Крымского моста предстоит изготовить 595 опор.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.

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