Заседание по делу «бахчисарайской четверки» состоится 10 января – адвокат

В отношении четырех фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», задержанных в Бахчисарае, заседание в подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя по продлению срока арестов запланировано на 10 января. Об этом сообщает в Фейсбуке адвокат Эмиль Курбединов.

«Продление арестов «бахчисарайской четверке» в т.ч. и Энверу Мамутову состоится завтра в 14 часов в Киевском районном суде Симферополя!» – напомнил адвокат.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Российское ФСБ Крыма подозревает их в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».