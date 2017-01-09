Российские пограничники искусственно создали очереди на админгранице с Крымом

В воскресенье, 8 января, во второй половине дня российские пограничники искусственно создали очередь из машин на выезде из Крыма. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«К российскому КПП мы подъехали на автомобиле около 15.30, – рассказал Крым.Реалии Виктор, возвращавшийся от родителей из Крыма. – Российские пограничники сообщили, что украинская сторона машины не пропускает, поэтому придется стоять».

«У меня был билет на поезд из Новоалексеевки до Киева, поэтому, прождав около часа в автомобиле, я стал в очередь для прохождения границы в пешем порядке. Более часа стоял на ветру и морозе», – рассказывает собеседник Крым.Реалии.

Когда Виктор и другие граждане, стояли в очереди уже перед украинским КПП, там пропал свет. В результате, около 40 человек опоздали на поезд в Новоалексеевку.

«Когда, наконец, приехали на железнодорожную станцию, поезд уже минут 15, как ушел. Таких как я набралось около 40 человек. Потом добирались перекладными до Запорожья, а оттуда уже поездом в Киев. Билетов не было, и мне лично пришлось ехать стоя, хорошо что проводники согласились», – делится впечатлениями Виктор.

Как сообщил пресс-секретарь Азово-Черноморского управления ГПСУ Максим Сорока, российские пограничники создают искусственные очереди на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым.

8 января граждане возвращались с материковой части Украины и вынуждены были несколько часов провести в автомобилях на морозе. Создав искусственно очередь из 60 автомобилей, российские пограничники только после этого начали пропускать транспортные средства в Крым.