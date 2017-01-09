В Крыму начальник службы автомобильных дорог подал в отставку

Подконтрольный Кремлю начальник государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» написал заявление об увольнении. Об этом 9 января собщается на сайте назначенного Россией главы полуострова.

До недавнего времени обязанности начальника Службы автомобильных дорог Крыма исполнял Игорь Кравченко. Ведомство в том числе является заказчиком строительства федеральной трассы «Таврида».

Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что для Симферополя будет закуплена специальная техника, которая позволит выполнять ямочный ремонт дорог «вне зависимости от холода».

Также 9 января экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что направила депутатский запрос на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить жалобы симферопольцев на некачественные работы по реконструкции центра города.