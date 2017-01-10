Украинский центр в Крыму попросил помощи у депутатов Верховной Рады

Активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин 9 января разместил в Фейсбуке черновик обращения к народным депутатам Украины, в котором просит оказать центру финансовую помощь.

«Представители Украинского культурного центра в Крыму обращаются к вам с просьбой оказать финансовую помощь для продолжения аренды помещения, в котором находится библиотека и офис УКЦ в Крыму», – говорится, в частности, в обращении.

Кузьмин просит писать замечания и предложения по поводу данного обращения и обещает их рассмотреть.

Ранее активист инициировал создание в Симферополе «стены памяти» погибшему солисту украинской рок-группы «Скрябин» Андрею Кузьменко.