Политузника Станислава Клыха этапируют в Челябинск – нардеп

Политузника Станислава Клыха этапируют из Грозного в Челябинск, сообщил 9 января в Фейсбуке народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

«Только что мне стало известно, что больного политзаключенного Кремля Станислава Клыха уже сейчас этапируют из Грозного в Челябинск», – написал Мосийчук.

Также народный депутат рассказал, что политзаключенный Николай Карпюк, которого этапировали из Грозного во Владимир еще месяц назад, до сих пор не прибыл к месту назначения.

«Его местонахождение пока не известно. Требую от президента Петра Порошенко принять безотлагательные меры для немедленного обмена больных политзаключенных Клыха и Карпюка, которых уже почти три года пытают кремлевские уроды», – заявил депутат.

Ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская попросила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову инициировать перевод осужденного в России украинца Станислава Клыха в учреждение, расположенное ближе к границе с Украиной.

26 мая суд в Чечне приговорил гражданина Украины Николая Карпюка до 22,5 лет, а Станислава Клыха – до 20 лет лишения свободы. В октябре Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор Клиха и Карпюка.

Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни 19 мая признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.

Защита Карпюка и Клых настаивала на снятии обвинений в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым статьям, адвокаты требовали прекратить преследование украинцев.

Карпюк и Клых отрицают свою вину и заявляют, что никогда не были в Чечне, были захвачены российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Клих и Карпюк стали жертвами «пародии на правосудие».