В Севастополе к годовщине аннексии решили изготовить личные номерные памятные знаки

В Севастополе к третьей годовщине начала аннексии города и Крыма решили изготовить личные номерные памятные знаки с удостоверениями. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Инициатором изготовления выступила одна из городских общественных организаций «по содействию укреплению правопорядка и безопасности».

События марта 2014 года, когда в город вошли российские войска, инициаторы изготовления знака назвали «севастопольская весна». Как рассказал один из будущих обладателей знака, третью годовщину «крымской весны» планируют также отметить торжественным собранием и помянуть погибших «в Новороссии» нескольких членов организации.

Памятные знаки могли заказать сами себе те, кто принимал «активное участие в дежурстве на блокпостах на въезде в город в период февраля-апреля 2014 года или помогали организовывать эти блокпосты».

Руководители организации планируют вручить в торжественной обстановке 55 таких знаков.

Блокпосты на дорогах, ведущих в Севастополь, стали создаваться в феврале 2014 года при материальной и организационной поддержке российских военных. Поводом для их создания стала распространяемая через подконтрольные Кремлю СМИ ложная информация о прибытии так называемых «поездов дружбы» с представителями «бандеровской хунты».

Дежурили на блокпостах местные жители и российские военные без опознавательных знаков – так называемые «зеленые человечки».