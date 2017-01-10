Фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» перевели в СИЗО после психиатрии

Фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку вернули в СИЗО после прохождения психиатрической экспертизы. Об этом 9 января в группе «Крымская солидарность» в Фейсбуке сообщила крымская активистка Анна Богачева.

«Эмир-Усеина Куку сегодня перевели из психиатрической больницы, в которой он проходил принудительную экспертизу, обратно в СИЗО», – написала Богачева.

В конце декабря из психиатрической больницы вернули еще одного фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир», Вадима Сирука.

12 октября в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

Вадим Сирук, торговец цветами из Ялты, фигурант ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находится в тюрьме более полугода, его арестовали 11 февраля 2016 года.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».